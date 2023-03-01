Глава МЗС Німеччини застерегла Китай від передачі безпілотників РФ

Бербок наголосила, що як постійний член Ради Безпеки ООН, Китай має особливу відповідальність, інформує ZN.ua.

Глава МЗС Німеччини застерегла Китай від передачі безпілотників РФ
© МЗС України

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що передача китайських безпілотників до Росії порушуватиме міжнародне право, повідомляє Bloomberg.

Бербок наголосила, що як постійний член Ради Безпеки ООН, Китай несе особливу відповідальність.

«Це означає, що Китай не може відправляти дрони агресору, державі, президенту, який веде агресивну війну, що порушує міжнародне право», - сказала вона.

«Ми вивчаємо це і щодня даємо зрозуміти, що така підтримка не відповідає нормам міжнародного права», - додала Бербок.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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