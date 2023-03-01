Глава МЗС Німеччини застерегла Китай від передачі безпілотників РФ

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що передача китайських безпілотників до Росії порушуватиме міжнародне право, повідомляє Bloomberg .

Бербок наголосила, що як постійний член Ради Безпеки ООН , Китай несе особливу відповідальність.

«Це означає, що Китай не може відправляти дрони агресору, державі, президенту, який веде агресивну війну, що порушує міжнародне право», - сказала вона.

«Ми вивчаємо це і щодня даємо зрозуміти, що така підтримка не відповідає нормам міжнародного права», - додала Бербок.