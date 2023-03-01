Аби відвернути увагу від невдач на фронті, Кремль активізував низку ІПСО – ISW

Це і «українське вторгнення» в Придністров’я, і ядерна риторика, і байки про отрутохімікати, інформує ZN.ua.

Аби відвернути увагу від невдач на фронті, Кремль активізував низку ІПСО – ISW
© Катерина Круглик / Заборона

Російська влада посилює просування інформаційних операцій під хибним прапором, щоб відвернути увагу від відсутності відчутних здобутків на полі бою та уповільнити надання західних танків та іншої допомоги напередодні очікуваних українських контрнаступів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW розповіло про ці операції. Зокрема 28 лютого Міноборони Росії звинуватило «США та їх пособників» у плануванні провокації в Україні з використанням отрутохімікатів. А кілька днів до того заявляло, що українські чиновники планують атаки під помилковими прапорами на радіаційно небезпечні об’єкти в Україні, щоб звинуватити російські війська в невибіркових ударах по таких об’єктах.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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