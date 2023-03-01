Віктор Орбан гальмує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО — POLITICO

Парламент Угорщини розпочав відкриті дебати щодо заявок скандинавських країн на приєднання до НАТО, інформує ZN.ua.

Віктор Орбан гальмує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО — POLITICO
© Getty Images

У середу репутація Угорщини як порушника спокою в Європі буде вчергове підтверджена: її парламент почне обговорювати питання ратифікації вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, пише POLITICO.

Через вісім місяців після того, як на саміті у Мадриді було підписано заявки на членство, Угорщина, так само, як і Туреччина, досі не ратифікувала заявки Фінляндії та Швеції на приєднання до трансатлантичного оборонного альянсу.

Туреччина перешкоджає вступу північних країн через те, що Стокгольм нібито переховує курдських бойовиків. Уряд Віктора Орбана неодноразово обіцяв ратифікувати заявки, проте раз за разом відкладав ухвалення рішення.

Процес ратифікації в Угорщині нарешті розпочнеться в середу. В парламенті стартують дебати перед голосуванням, яке очікується у другій половині березня.

Але вже помітними є тривожні дзвіночки.

Мате Кочіш, голова фракції націоналістичної партії Орбана «Фідес» у парламенті, заявив минулого тижня, що виникли «серйозні дебати» щодо вступу двох країн. Тепер Угорщина планує направити делегацію до Швеції та Фінляндії для вивчення «політичних суперечок», які виникли.

Сам Орбан, який тримає залізну хватку над своєю партією «Фідес», заявив, що хоча Угорщина в принципі підтримує вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, «спершу потрібно провести серйозні дискусії».

Він вказав на попередню критику Фінляндією та Швецією ситуації в Угорщини з питаннями верховенства права, стверджуючи, що деякі представники його партії ставлять під сумнів доцільність погодження вступу країн, які «поширюють відверту брехню про Угорщину, про верховенство права в Угорщині, про демократію, про життя тут».

«Як хтось може хотіти бути нашим союзником у військовій системі, якщо вони безсоромно поширюють брехню про Угорщину?», — заявляють у «Фідес».


Микита Ткаченко, ZN.ua





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