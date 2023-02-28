Лукашенко прибув до Китаю: що відомо про візит

У вівторок, 28 лютого самопроголошений білоруський президент прибув у Китай для зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпінем та підписання угод "у ключових сферах". Не обійшлося без комічних ситуацій, інформує Апостроф.

Про це повідомила білоруська преса.

Борт з Лукашенком приземлився в аеропорту Пекіна.

З оприлюднених у мережі кадрів видно, що його в аеропорту зустрічали перший заступник глави МЗС Китаю та посол КНР у Білорусі.

Білоруські ЗМІ пишуть, що Лукашенко перебуватиме із закордонним візитом в цій країні до 2 березня. Мета поїздки - "продовження багаторічного курсу на розбудову відносин дружби та взаємовигідного співробітництва Білорусі та Китаю".

Проте, ймовірно президент Білорусі говоритиме з Сі Цзіньпінем про Україну і лобіюватиме російські інтереси у питанні поставок зброї.

У мережі показали авто марки Hongqi, на якому Лукашенка возитимуть по Пекіну.

Не обійшлось без комічних ситуацій - Лукашенко приїхав не в костюмі, а в спортивках.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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