Лукашенко прибув до Китаю: що відомо про візит
У вівторок, 28 лютого самопроголошений білоруський президент прибув у Китай для зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпінем та підписання угод "у ключових сферах". Не обійшлося без комічних ситуацій, інформує
Про це повідомила білоруська преса.
Борт з Лукашенком приземлився в аеропорту Пекіна.
З оприлюднених у мережі кадрів видно, що його в аеропорту зустрічали перший заступник глави МЗС Китаю та посол КНР у Білорусі.
Білоруські ЗМІ пишуть, що Лукашенко перебуватиме із закордонним візитом в цій країні до 2 березня. Мета поїздки - "продовження багаторічного курсу на розбудову відносин дружби та взаємовигідного співробітництва Білорусі та Китаю".
Проте, ймовірно президент Білорусі говоритиме з Сі Цзіньпінем про Україну і лобіюватиме російські інтереси у питанні поставок зброї.
У мережі показали авто марки Hongqi, на якому Лукашенка возитимуть по Пекіну.
Не обійшлось без комічних ситуацій - Лукашенко приїхав не в костюмі, а в спортивках.