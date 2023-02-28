Україна готує щось цікаве? У Росії ажіотаж через "дронопад"

Увечері 27 та вдень 28 лютого в різних регіонах Росії впали кілька безпілотників, нібито запущених з території України: подібний інцидент стався у Туапсе, а також Білгороді, Адигеї та Підмосков'ї. Це викликало ажіотаж у соцмережах, росіяни ставлять уже традиційне питання – "де ППО", інформує Апостроф .

"Апостроф" зібрав усе, що відомо зараз.

Три безпілотники впали у Білгороді увечері у понеділок. Вони нібито летіли у бік електричної підстанції. Внаслідок атаки ніхто не постраждав, але є "невеликі руйнування".

У ніч проти 28 лютого сталася пожежа на нафтобазі "Роснефти" у Туапсе. Місцеві жителі чули, як на нафтобазі сталися два вибухи. Місцеві ЗМІ та телеграм-канали повідомили, що територію бази атакували безпілотники, начинені вибухівкою. Деякі пишуть, що дрони впали за 100 метрів від нафтосховища. Неподалік місця вибухів розташована казарма з військовими Міноборони РФ .

Цієї ж ночі "невстановлений літальний апарат" впав у сусідній Адигеї за 90 кілометрів від Краснодара та 160 кілометрів від Туапсе. За словами глави республіки Мурата Кумпілова, ніхто не постраждав, незначно пошкоджено господарське будівництво ферми.

У Міноборони РФ заявили, що нібито в ніч на 28 лютого ЗСУ застосували безпілотники, щоб атакувати об'єкти в Краснодарському краї та Адигеї.

Ще один безпілотник збили над Суражським районом Брянської області. Глава регіону Олександр Богомаз звинуватив у запуску дрону ЗСУ.

У вівторок повітряний простір над Петербургом закривали через "невідомий об'єкт", вводився план "Ковер", який оголошують при незаконному перетині кордону, а також при появі в повітряному просторі невідомих об'єктів.

У Підмосков'ї безпілотник упав поряд із станцією "Газпрому". Дрон виявили за 100 метрів від газової компресорної станції "Воскресенськ" у селі Губастове Коломенського району. За попередніми даними, вибуху після падіння безпілотника не сталося.