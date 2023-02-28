Україна на кордоні з Молдовою будує фортифікаційні споруди — ДПСУ

ЗСУ на кордоні з Молдовою посилили заходи безпеки і будують фортифікаційні споруди, заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує "Радіо Свобода".

"На кордоні з Молдовою є такий сегмент, як Придністров’я, від моменту повномасштабного вторгнення Сили оборони посилили цей напрямок… Відбувається не тільки посилення контролю, але й будування інженерно-фортифікаційних споруд.. Через підступність ворога ми розуміємо, що в будь-який момент можуть бути провокації. Ми маємо бути готовими до всього", - наголосив Демченко.