Україна на кордоні з Молдовою будує фортифікаційні споруди — ДПСУ

Демченко зазначив, що кордони з Білоруссю та Молдовою вимагають посиленої уваги, інформує ZN.ua.

ЗСУ на кордоні з Молдовою посилили заходи безпеки і будують фортифікаційні споруди, заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує "Радіо Свобода".

"На кордоні з Молдовою є такий сегмент, як Придністров’я, від моменту повномасштабного вторгнення Сили оборони посилили цей напрямок… Відбувається не тільки посилення контролю, але й будування інженерно-фортифікаційних споруд.. Через підступність ворога ми розуміємо, що в будь-який момент можуть бути провокації. Ми маємо бути готовими до всього", - наголосив Демченко.


Анна Конюченко, ZN.ua





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