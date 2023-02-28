Місія – врятувати Росію: ISW про те, як Кремль залякує росіян війною, яку сам розпочав

Російська влада активно веде інформаційну операцію проти власних громадян, аби ті охочіше йшли воювати проти України. Кремль навмисно просуває наратив про те, що саме існування Росії під загрозою. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW звернули увагу на заяву Владіміра Путіна, який сказав, що не знає, чи зможе "такий етнос, як російський народ, вижити в тому вигляді, в якому він існує сьогодні", якщо Заходу вдасться "зруйнувати Російську Федерацію і встановити контроль над її осколками". Він звинуватив Захід у тому, що той вже має "викладені на папері" плани знищення Російської Федерації в її нинішньому вигляді. Також він зауважив, що Росія була змушена призупинити свою участь у договорі СНО, щоб забезпечити свою стратегічну стабільність і безпеку перед обличчям зусиль Заходу використати СНО для підриву стратегічних перспектив Росії.