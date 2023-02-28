«Ви зайдете за 14 днів і не вийдете 14 років»: Міллі розповів про свою розмову з Герасімовим перед вторгненням в Україну

До початку російського вторгнення в Україну глава Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США кілька разів телефонував «своєму російському колезі» - генералу Валєрію Герасімову. Російський військовий намагався запевнити його, що армія РФ лише проводить навчання біля українських кордонів.

«Я говорив з ним, можливо, за два тижні до початку вторгнення. І я сказав: «Це жахлива стратегічна помилка. Вона ставить Європу під ризик. Це, вочевидь, буде мати трагічні наслідки для України. І це буде дуже кривавою справою для Росії. Ви робите неймовірну стратегічну помилку». Гадаю я ще сказав: «Ви зайдете за 14 днів і не вийдете 14 років. Мішки з тілами будуть текти в Москву весь цей час. Ці люди будуть відбиватися»», - пригадав Міллі.