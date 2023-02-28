Зеленський розповів про ситуацію на бахмутському напрямку: ворог знищує все

Президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію на Донетчині. За його словами, зараз особлива увага прикута до ситуації на сході, на Донетчині, та бахмутському напрямку, інформує ZN.ua .

"Ситуація стає постійно складнішою. Постійно ворог знищує все, що можна використовувати для захисту наших позицій, для закріплення і оборони. Наші воїни, які обороняються на бахмутському напрямку, справжні герої. Дякую кожному і кожній, хто допомагає нашим воїнам, робить усе, щоб наші оборонці мали якнайбільше зброї, далекобійної, потужної", - наголосив президент.