Зеленський розповів про ситуацію на бахмутському напрямку: ворог знищує все

Ситуація на Донетчині лишається складною.

Зеленський розповів про ситуацію на бахмутському напрямку: ворог знищує все
© Володимир Зеленський / Telegram

Президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію на Донетчині. За його словами, зараз особлива увага прикута до ситуації на сході, на Донетчині, та бахмутському напрямку, інформує ZN.ua.

"Ситуація стає постійно складнішою. Постійно ворог знищує все, що можна використовувати для захисту наших позицій, для закріплення і оборони. Наші воїни, які обороняються на бахмутському напрямку, справжні герої. Дякую кожному і кожній, хто допомагає нашим воїнам, робить усе, щоб наші оборонці мали якнайбільше зброї, далекобійної, потужної", - наголосив президент.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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