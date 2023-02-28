Україні потрібні не винищувачі F-16, а штурмова авіація – Буданов

Глава ГУР назвав моделі літаків і гелікоптерів, яких, на його думку, більше потребують наші війська, інформує ZN.ua.

Україні потрібні не винищувачі F-16, а штурмова авіація – Буданов
© Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що нашим захисникам більше потрібні штурмовики й ударні гелікоптери, а не американські винищувачі F-16 чи подібні бойові літаки, про які просить політичне та військове керівництво.

"На мою думку, нам потрібна штурмова авіація. F-16 і тому подібні платформи вони не є штурмовою авіацією. Штурмова авіація, в США це, перш за все, літаки А-10 Thunderbolt II. Так само це армійська авіація, але це ударні гелікоптери типу AН-64 і так далі. Це повітряні платформи призначені для завдавання ударів по землі", – уточнив він у інтерв’ю "Голосу Америки".

Воєначальник пояснив, що це виключно його суб’єктивна думка, тому інші представники України, зокрема президент Володимир Зеленський і його оточення, можуть "бачити іншу концепцію".


Максим Царук, ZN.ua





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