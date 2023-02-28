Буданов оцінив ймовірність нового наступу на Київ

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю "Голосу Америки" оцінюючи можливість нового наступу росіян на українську столицю, заявив , що ознак цього зараз не існує.

"Ви маєте на увазі намагання Росії атакувати Київ? Таких їхніх планів ми не знаємо і жодних реальних ознак цього не існує. Не те що ми їх не знаємо, їх просто не існує. Можливо, коли вони отримують певні поразки, вони будуть шукати швидке рішення, але це буде для них катастрофа. Чергова, така сама приблизно як і тоді була", — зазначив глава ГУР.