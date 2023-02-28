Politico: У Конгресі хотіли обкласти Росію санкціями і збільшити потік зброї в Україну ще до вторгнення

Ще до вторгнення Росії в Україну в США був постійний тиск з боку Конгресу, який вимагав зробити більше, зробити щось іще або раніше. Були розмови про те, щоб запровадити санкції проти Росії до початку війни. Але у Білому домі вважали: якщо молот санкцій може якимось чином відбити у Владіміра Путіна бажання починати вторгнення, тоді не варто застосовувати його надто рано.

Втім, сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем сказав Politico , що превентивне застосування санкцій проти Росії було «можливістю змінити російські розрахунки, якою ми не скористалися». Також він вважає, що Україну потрібно було забезпечити зброєю заздалегідь.

«Я думав, що стягування сил і погроз розчленувати демократичну країну було вже достатньою причиною, щоб запровадити санкції проти Росії», - сказав Грем.

У свою чергу Ліз Трасс, яка на той час обіймала посаду міністра закордонних справ Великої Британії, пояснила, що логіка полягала в тому, щоб загроза санкцій стала фактором стримування.