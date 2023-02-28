Politico: У Конгресі хотіли обкласти Росію санкціями і збільшити потік зброї в Україну ще до вторгнення

За словами сенатора-республіканця, в Білому домі вважали, що це було б надто провокативно, інформує ZN.ua.

Politico: У Конгресі хотіли обкласти Росію санкціями і збільшити потік зброї в Україну ще до вторгнення

Ще до вторгнення Росії в Україну в США був постійний тиск з боку Конгресу, який вимагав зробити більше, зробити щось іще або раніше. Були розмови про те, щоб запровадити санкції проти Росії до початку війни. Але у Білому домі вважали: якщо молот санкцій може якимось чином відбити у Владіміра Путіна бажання починати вторгнення, тоді не варто застосовувати його надто рано.

Втім, сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем сказав Politico, що превентивне застосування санкцій проти Росії було «можливістю змінити російські розрахунки, якою ми не скористалися». Також він вважає, що Україну потрібно було забезпечити зброєю заздалегідь.

«Я думав, що стягування сил і погроз розчленувати демократичну країну було вже достатньою причиною, щоб запровадити санкції проти Росії», - сказав Грем.

У свою чергу Ліз Трасс, яка на той час обіймала посаду міністра закордонних справ Великої Британії, пояснила, що логіка полягала в тому, щоб загроза санкцій стала фактором стримування.


Лесь Димань, ZN.ua





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