Politico: Директор ЦРУ в січні 2022 року розповів Зеленському, як саме Росія збирається захопити Київ
Зокрема, Бернс розповів українському президенту, що російська армія спробує захопити аеродром в Гостомелі, інформує
В середині січня 2022 року директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, щоб передати йому найсвіжіші розвідувальні дані, які були в США про плани Росії щодо вторгнення.
Бернс розповів
«Була розкрита певна кількість деталей, наприклад, російські наміри захопити аеродром на північному заході від Києва під назвою Гостомель і використати його як платформу для висадки повітряно-десантних сил, а також щоб пришвидшити захоплення Києва», - розповів директор ЦРУ.