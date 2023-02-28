Politico: Директор ЦРУ в січні 2022 року розповів Зеленському, як саме Росія збирається захопити Київ

В середині січня 2022 року директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, щоб передати йому найсвіжіші розвідувальні дані, які були в США про плани Росії щодо вторгнення.

Бернс розповів Politico , що тоді він, зокрема, розповів українському лідеру про російські наміри перейти через кордон з Білорусі, щоб швидко дійти до Києва, захопити столицю, повалити український уряд і замінити його проросійським.

«Була розкрита певна кількість деталей, наприклад, російські наміри захопити аеродром на північному заході від Києва під назвою Гостомель і використати його як платформу для висадки повітряно-десантних сил, а також щоб пришвидшити захоплення Києва», - розповів директор ЦРУ.