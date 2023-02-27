Грузія збільшила термін перебування без віз на своїй території для українців

Громадяни зможуть залишатися в країні вдвічі довше.

Грузія збільшила термін перебування без віз на своїй території для українців
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Грузія подовжила термін легального перебування на своїй території для громадян України без потреби отримання візи. Тепер українці зможуть вільно приїжджати й залишатися там не на один рік, як було раніше, а на два, повідомило місцеве видання "Грузія Online".

Як зазначається, відповідну постанову ухвалив уряд. Нею було внесено зміни в ухвалену в 2015 році норму, які вже набули чинності.

Згідно з документом, громадяни нашої держави отримали право в'їжджати на територію Грузії, не маючи візи, й перебувати в країні протягом повного дворічного терміну.


Максим Царук, ZN.ua





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