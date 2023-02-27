Новостей.COM ⇒
2023-02-27
Грузія збільшила термін перебування без віз на своїй території для українців
Громадяни зможуть залишатися в країні вдвічі довше.
© Василь Артюшенко, ZN.UA
Грузія подовжила термін легального перебування на своїй території для громадян України без потреби отримання візи. Тепер українці зможуть вільно приїжджати й залишатися там не на один рік, як було раніше, а на два, повідомило місцеве видання "
Як зазначається, відповідну постанову ухвалив уряд. Нею було внесено зміни в ухвалену в 2015 році норму, які вже набули чинності.
Згідно з документом, громадяни нашої держави отримали право в'їжджати на територію Грузії, не маючи візи, й перебувати в країні протягом повного дворічного терміну.
Максим Царук, ZN.ua