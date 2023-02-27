Грузія збільшила термін перебування без віз на своїй території для українців

Грузія подовжила термін легального перебування на своїй території для громадян України без потреби отримання візи. Тепер українці зможуть вільно приїжджати й залишатися там не на один рік, як було раніше, а на два, повідомило місцеве видання " Грузія Online ".

Як зазначається, відповідну постанову ухвалив уряд. Нею було внесено зміни в ухвалену в 2015 році норму, які вже набули чинності.

Згідно з документом, громадяни нашої держави отримали право в'їжджати на територію Грузії, не маючи візи, й перебувати в країні протягом повного дворічного терміну.