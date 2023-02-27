Заступник міністра оборони США пояснив, чому Україна не отримала велику допомогу до початку вторгнення Росії

Впродовж всієї осені 2021 року США проводили брифінги для союзників по НАТО щодо намірів Росії почати вторгнення в Україну. Директор Національної розвідки США Авріл Гейнс, глава Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі і директор ЦРУ Вільям Бернс активно спілкувалися зі своїми колегами, щоб створити контекст.

«Пригадую, до зборів НАТО у листопаді вони поверталися і говорили босу (президенту Байдену - ред.): «Вони справді скептично налаштовані. Ми їдемо до них, а вони не думають, що Путін готує вторгнення». А він повертався до них і казав: «Гаразд, вам потрібно знову їхати. Нам потрібно почати ділитися розвідувальними даними. І вам варто допомогти їм побачити, що це дуже велика вірогідність, тому що це допоможе нам залучити їх так, щоб ми могли почати планування», - розповіла Politico Гейнс.