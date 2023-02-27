Заступник міністра оборони США пояснив, чому Україна не отримала велику допомогу до початку вторгнення Росії

Американські чиновники пригадали, що на Заході за виключенням Британії і Канади ніхто не вірив їм, коли вони попереджали про те, що Росія от-от почне велику війну проти України, інформує ZN.ua.

Заступник міністра оборони США пояснив, чому Україна не отримала велику допомогу до початку вторгнення Росії
© 46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України/facebook

Впродовж всієї осені 2021 року США проводили брифінги для союзників по НАТО щодо намірів Росії почати вторгнення в Україну. Директор Національної розвідки США Авріл Гейнс, глава Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі і директор ЦРУ Вільям Бернс активно спілкувалися зі своїми колегами, щоб створити контекст.

«Пригадую, до зборів НАТО у листопаді вони поверталися і говорили босу (президенту Байдену - ред.): «Вони справді скептично налаштовані. Ми їдемо до них, а вони не думають, що Путін готує вторгнення». А він повертався до них і казав: «Гаразд, вам потрібно знову їхати. Нам потрібно почати ділитися розвідувальними даними. І вам варто допомогти їм побачити, що це дуже велика вірогідність, тому що це допоможе нам залучити їх так, щоб ми могли почати планування», - розповіла Politico Гейнс.

Заступник Держсекретаря з політичних справ Вікторія Нуланд нагадала, що серед союзників всі були налаштовані скептично крім Канади і Великої Британії. Ці країни бачили ті ж розвідувальні дані, що і США, завдяки участі у розвідувальному альянсі «П’яти очей», до якого також входять Австралія і Нова Зеландія.


Лесь Димань, ZN.ua





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