Туреччина відновлює діалог про вступ Швеції та Фінляндії в НАТО

Переговори уже заплановані на березень.

Туреччина заявила про заплановане відновлення переговорів зі Швецією та Фінляндією про вступ до НАТО. Зокрема нова зустріч відбудеться 9 березня у Брюсселі, повідомив у Анкарі в понеділок, 27 лютого, турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.

Як пише турецьке державне агентство «Анадолу», міністр наголосив, що Туреччина не може погодитися на вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу доти, доки та не виконає своїх зобов'язань у сфері «боротьби з тероризмом».

За словами Чавушоглу, кроки Стокгольма в даному напрямку «не є достатніми» та не враховують «занепокоєння Анкари щодо боротьби з проявами тероризму», оскільки попри внесені законодавчі зміни в Швеції «посібники терористів продовжують безперешкодно орудувати».

Водночас Чавушоглу дав чітко зрозуміти, що його країна прихильно ставиться до вступу Фінляндії в НАТО.

«Ми можемо розглянути окремо заявки двох скандинавських країн до НАТО. Ставлення Анкари до звернення Фінляндії позитивніше», - заявив турецький міністр.


Ірина Знась, ZN.ua





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