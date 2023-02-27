Туреччина відновлює діалог про вступ Швеції та Фінляндії в НАТО

Туреччина заявила про заплановане відновлення переговорів зі Швецією та Фінляндією про вступ до НАТО. Зокрема нова зустріч відбудеться 9 березня у Брюсселі, повідомив у Анкарі в понеділок, 27 лютого, турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.

Як пише турецьке державне агентство « Анадолу », міністр наголосив, що Туреччина не може погодитися на вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу доти, доки та не виконає своїх зобов'язань у сфері «боротьби з тероризмом».

За словами Чавушоглу, кроки Стокгольма в даному напрямку «не є достатніми» та не враховують «занепокоєння Анкари щодо боротьби з проявами тероризму», оскільки попри внесені законодавчі зміни в Швеції «посібники терористів продовжують безперешкодно орудувати».

Водночас Чавушоглу дав чітко зрозуміти, що його країна прихильно ставиться до вступу Фінляндії в НАТО.

«Ми можемо розглянути окремо заявки двох скандинавських країн до НАТО. Ставлення Анкари до звернення Фінляндії позитивніше», - заявив турецький міністр.