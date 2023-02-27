У Польщі розповіли, коли Україна отримає наступну партію танків Leopard 2

Польща планує передати Україні наступну партію танків Leopard 2 впродовж кількох тижнів, заявив глава канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, інформує PAP .

"Незабаром. Підготовку українських екіпажів має завершити. Частина цих танків зараз використовується під час навчання... Це перспектива на кілька тижнів", - відповів Дворчик на запитання, коли Україна отримає ще 10 обіцяних танків Leopard 2A4.

За його словами, Україна аткож отримає від Польщі танки PT-91 та радянські танки Т-72.

"Вони практично в процесі передачі, тому скоро будуть в Україні", - додав він.