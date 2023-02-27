Росіяни сподіваються, що біля Криму їм буде "тепліше", та насправді їм буде "гаряче" — Гуменюк

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк підтвердила інформацію Генштабу про те, що окупанти на лівобережжі Херсонської області намагаються просуватися ближче до Криму, очікуючи, що там вони будуть в безпеці. Та це не так, про що сама Гуменюк заявила під час телемарафону.

"Що стосується лівобережної Херсонщини, то так, вони намагаються посунутися ближче до Криму, сподіваючись що там їм буде "тепліше". Але ми можемо засвідчити, що там їм буде "гаряче". Наразі вони підтягнули туди резерв строковиків з Челябінської області для облаштування додаткових оборонних споруд. Поки що вони окопуються", - розповіла Гуменюк.

Вона також застерегла українців, запевнивши, що РФ не "віддасть" Крим так легко, як деякі очікують.

"Але те, що таких запеклих боїв не буде - це більш вірогідно. Скоріш за все битва залишиться за Донецькою та Луганською областями, а Крим пройде трошки по-іншому сценарію", - допускає Гуменюк.