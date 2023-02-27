Новостей.COM ⇒
2023-02-27
У Кремлі вважають, що передумови для переговорів з Україною наразі відсутні
Дмітрій Пєсков зазначив, що "спецоперація рухається у бік поставленої мети", інформує
© Офіційний сайт Кремля
Прессекретар російського президента Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що не бачить на даний момент передумов для переговорів про припинення війни. Про це
Коментуючи "мирний план" Китаю він зазначив, що його деталі - "предмет ретельного аналізу, це тривалий та напружений процес".
Водночас, зазначив Пєсков, наразі передумов для переговорів щодо України немає, а "спецоперація рухається у бік поставленої мети".
Михайло Яровенко, ZN.ua