У Кремлі вважають, що передумови для переговорів з Україною наразі відсутні

Прессекретар російського президента Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що не бачить на даний момент передумов для переговорів про припинення війни. Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости.

Коментуючи "мирний план" Китаю він зазначив, що його деталі - "предмет ретельного аналізу, це тривалий та напружений процес".

Водночас, зазначив Пєсков, наразі передумов для переговорів щодо України немає, а "спецоперація рухається у бік поставленої мети".