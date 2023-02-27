Пошкоджений у Білорусі А50 дуже важливий для ведення бойових дій проти України — Повітряні сили

Ігнат заявив, що ЗСУ хотіли б і у себе мати такий борт, інформує ZN.ua.

Пошкоджений у Білорусі А50 дуже важливий для ведення бойових дій проти України — Повітряні сили
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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назва хорошою новиною пошкодження російського розвідувального літака А50У на аеродромі "Мачулищі" у Білорусі. Під час телемарафону він зауважив, що цей борт допомагав вести РФ бойові дії проти нашої країни.

Він підтвердив інформацію моніторингової групи "Беларускі Гаюн" про те, що сумарно у РФ дев'ять таких літаків, з яких шість - у модифікації "У".

Ігнат розповів, що А50У на території РБ проводив радіолокаційну розвідку, визначав, де знаходяться наші системи ППО, а також відстежував зліт, посадку та напрям руху української авіації. Ба більше, цей борт завжди супроводжував атаки по Україні крилатими ракетами.

"Ці літаки дуже важливі для ведення бойових дій, і Україна теж хотіла б мати такі літаки, які б теж забезпечували дії нашої авіації та розвідки", - сказав Ігнат, додавши, що союзники нашої країни мають такі літаки.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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