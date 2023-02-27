NYT: Для потреб України у Болгарії відновили виробництво боєприпасів після 35-річної перерви

Йдеться про калібр 122 мм.

NYT: Для потреб України у Болгарії відновили виробництво боєприпасів після 35-річної перерви
© Укроборонпром

У болгарському селі Костенці після 35-річної перерви поновлено виробництво боєприпасів. На заводі "Терем" тепер виготовляють 122-мм снаряди радянського зразка для потреб ЗСУ, повідомляє The New York Times.

Їх виробництво було припинене у 1988 році після закінчення холодної війни. Проте у січні випуск снарядів відновили.

На церемонії перерізання стрічки були присутні представники американського посольства.

До речі, цікавим є той факт, що тепер завод є одним з найбільших роботодавців Костенця.

"Це велика справа для міста", – сказала віцемер Маргарита Мінчева.

Ба більше, ще один заводу, що у Сопоті, також перейшов на шестиденний робочий тиждень, щоб виробляти снаряди для України.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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