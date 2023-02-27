Україна за рік війни отримала п'ять «безвізів» із ЄС — Шмигаль

Україна впродовж року повномасштабного вторгнення РФ отримала 5 «безвізів» з Європейським Союзом. Про це на засіданні уряду 24 лютого заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише Укрінформ.

5 «безвізів»

«5 «безвізів». За один рік війни. Те, що планувалося робити роками. Енергетичний безвіз у березні, коли приєдналися до європейської енергомережі. Транспортний безвіз у червні, після якого не потрібні дозволи на перевезення в ЄС. Економічний безвіз, який скасував всі мита і квоти на українські товари в ЄС. Митний безвіз у жовтні, який починає інтеграцію нашої митниці в європейську. Цифровий безвіз і «Цифрова Європа». Ми виконуємо своє домашнє завдання», — наголосив очільник уряду.

Він додав, що Україна продовжила свій шлях в ЄС та НАТО. Зокрема, 28 лютого 2022 року подала заявку на членство в ЄС, а 23 червня — отримала статус кандидата на членство в ЄС.

«Нам не подарували цей статус. Ми його заслужили. Ми працювали над ним не один день, не один місяць, не один рік. Ми виконали 2/3 Угоди про асоціацію. Ми інтегруємося в європейський ринок», — наголосив прем'єр-міністр.

За словами Шмигаля, європейські та міжнародні партнери визнають, що Україна змінюється.

Прем'єр-міністр наголосив, що через 2 роки Україна буде готова бути членом Європейського Союзу та членом НАТО.