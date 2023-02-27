Україна за рік війни отримала п'ять «безвізів» із ЄС — Шмигаль

Україна впродовж року повномасштабного вторгнення РФ отримала 5 «безвізів» з Європейським Союзом. Про це на засіданні уряду 24 лютого заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише Укрінформ.

Україна за рік війни отримала п'ять «безвізів» із ЄС — Шмигаль

5 «безвізів»

«5 «безвізів». За один рік війни. Те, що планувалося робити роками. Енергетичний безвіз у березні, коли приєдналися до європейської енергомережі. Транспортний безвіз у червні, після якого не потрібні дозволи на перевезення в ЄС. Економічний безвіз, який скасував всі мита і квоти на українські товари в ЄС. Митний безвіз у жовтні, який починає інтеграцію нашої митниці в європейську. Цифровий безвіз і «Цифрова Європа». Ми виконуємо своє домашнє завдання», — наголосив очільник уряду.

Він додав, що Україна продовжила свій шлях в ЄС та НАТО. Зокрема, 28 лютого 2022 року подала заявку на членство в ЄС, а 23 червня — отримала статус кандидата на членство в ЄС.

«Нам не подарували цей статус. Ми його заслужили. Ми працювали над ним не один день, не один місяць, не один рік. Ми виконали 2/3 Угоди про асоціацію. Ми інтегруємося в європейський ринок», — наголосив прем'єр-міністр.

За словами Шмигаля, європейські та міжнародні партнери визнають, що Україна змінюється.

Прем'єр-міністр наголосив, що через 2 роки Україна буде готова бути членом Європейського Союзу та членом НАТО.





Интересные новости
Мінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у МаріуполіМінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у Маріуполі
Біля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танкБіля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танк
Путін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідкаПутін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідка
Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14
Окупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілуОкупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілу
Блок рекламы


Похожие новости
Заступник міністра оборони США пояснив, чому Україна не отримала велику допомогу до початку вторгнення РосіїЗаступник міністра оборони США пояснив, чому Україна не отримала велику допомогу до початку вторгнення Росії
У Польщі розповіли, коли Україна отримає наступну партію танків Leopard 2У Польщі розповіли, коли Україна отримає наступну партію танків Leopard 2
Війна в Україні назавжди змінила Європу: NYT про наймасштабніше загострення з часів Холодної війниВійна в Україні назавжди змінила Європу: NYT про наймасштабніше загострення з часів Холодної війни
Україна зараз потребує танків Leopard, а не Abrams – Білий дімУкраїна зараз потребує танків Leopard, а не Abrams – Білий дім
Україна збільшить оборонну смугу на кордоні з Білоруссю та РосієюУкраїна збільшить оборонну смугу на кордоні з Білоруссю та Росією
WP: Байдену буде важче підтримувати Україну під час другого року війниWP: Байдену буде важче підтримувати Україну під час другого року війни
Петр Павел пояснив, чому НАТО варто розглядати членство України саме після завершення війниПетр Павел пояснив, чому НАТО варто розглядати членство України саме після завершення війни
Якщо Україна програє, то РФ піде далі, і США тоді доведеться відправляти своїх солдатів на війну — ЗеленськийЯкщо Україна програє, то РФ піде далі, і США тоді доведеться відправляти своїх солдатів на війну — Зеленський
"Зібрати всіх, щоб ізолювати одних": Зеленський оцінив документ Пекіна щодо закінчення війни в Україні"Зібрати всіх, щоб ізолювати одних": Зеленський оцінив документ Пекіна щодо закінчення війни в Україні
Зеленський: «Якщо виконувати нашу «формулу миру», то зможемо дипломатично зафіксувати закінчення війни»Зеленський: «Якщо виконувати нашу «формулу миру», то зможемо дипломатично зафіксувати закінчення війни»
Последние новости
Подгружаем последние новости