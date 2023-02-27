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2023-02-27
Сотні окупантів, літак та інша техніка: свіже зведення втрат РФ
Триває 369-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за цей час в нашій країні загинуло вже 148 690 військовослужбовців РФ. Лише за минулу добу ліквідовано 560 загарбників, літак та багато іншої військової техніки ворога.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ? близько 148 690 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ? 3 385 (+4) од,
- бойових броньованих машин ? 6 621 (+6) од,
- артилерійських систем – 2 380 (+0) од,
- РСЗВ – 475 (+0) од,
- засоби ППО ? 247 (+0) од,
- літаків – 300 (+1) од,
- гелікоптерів – 288 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 048 (+11),
- крилаті ракети ? 873 (+0),
- кораблі/катери ? 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 248 (+6) од,
- спеціальна техніка ? 230 (+0).
Олена Руденко, Апостроф