Сотні окупантів, літак та інша техніка: свіже зведення втрат РФ

Триває 369-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за цей час в нашій країні загинуло вже 148 690 військовослужбовців РФ . Лише за минулу добу ліквідовано 560 загарбників, літак та багато іншої військової техніки ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ? близько 148 690 (+560) осіб ліквідовано,

танків ? 3 385 (+4) од,

бойових броньованих машин ? 6 621 (+6) од,

артилерійських систем – 2 380 (+0) од,

РСЗВ – 475 (+0) од,

засоби ППО ? 247 (+0) од,

літаків – 300 (+1) од,

гелікоптерів – 288 (+0) од,