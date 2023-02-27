Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"
На цьому етапі критичним елементом є здатність наземного маневру ЗСУ, пояснив він. Тож Силам оборони необхідні танки, бронетранспортери та БМП, інформує
Кілька днів тому президент США Джо Байден, коментуючи тему постачання нам винищувачів F-16, заявив, що зараз вони не потрібні Україні. Слова американського лідера взявся уточнити його радник з нацбезпеки Джейк Салліван, пояснивши, що питання відправки Києву бойових літаків не є першочерговим, тоді як у Білому домі зараз займаються насамперед такими.
"На кожному етапі цієї війни президент намагався зробити так, щоб українські військові отримували те, що їм потрібно, – повідомив Салліван в інтерв'ю на телеканалі
Салліван зауважив, що Байден наразі зосереджений "саме на цих можливостях".
"F-16 – це питання на потім, – сказав він в інтерв’ю вже на CNN. - Тому президент Байден сказав, що наразі він не просувається з цим".