Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"

На цьому етапі критичним елементом є здатність наземного маневру ЗСУ, пояснив він. Тож Силам оборони необхідні танки, бронетранспортери та БМП, інформує ZN.ua.

Салліван: F-16 не
© Flickr/White House

Кілька днів тому президент США Джо Байден, коментуючи тему постачання нам винищувачів F-16, заявив, що зараз вони не потрібні Україні. Слова американського лідера взявся уточнити його радник з нацбезпеки Джейк Салліван, пояснивши, що питання відправки Києву бойових літаків не є першочерговим, тоді як у Білому домі зараз займаються насамперед такими.

"На кожному етапі цієї війни президент намагався зробити так, щоб українські військові отримували те, що їм потрібно, – повідомив Салліван в інтерв'ю на телеканалі ABC. - На першому етапі, коли вони захищали Київ, це були протитанкова зброя Javelin і зенітні системи Stinger. І це спрацювало. Це допомогло Україні захистити Київ. На другому етапі це була важка артилерія, щоб допомогти їм оборонятися від росіян, які наступали на схід України. На цьому етапі критичним елементом є здатність наземного маневру. А це означає танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти".

Салліван зауважив, що Байден наразі зосереджений "саме на цих можливостях".

"F-16 – це питання на потім, – сказав він в інтерв’ю вже на CNN. - Тому президент Байден сказав, що наразі він не просувається з цим".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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