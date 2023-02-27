Україна зараз потребує танків Leopard, а не Abrams – Білий дім

За словами радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана, постачання танків Abrams схвалили лише через тиск Німеччини, інформує ZN.ua.

Україна зараз потребує танків Leopard, а не Abrams – Білий дім
© Flickr/White House

Президент США Джо Байден схвалив постачання Україні основних американських бойових танків Abrams лише через тиск Німеччини. Про це в ефірі телеканалу CNN заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

За словами Саллівана, президент США Джо Байден спочатку переговорив із військовими, які заявили, що танки Abrams зараз будуть марними для України, і вирішив не відправляти техніку. З іншого боку, німецькі танки вважалися за корисні.

"Але німці сказали президенту, що вони не готові відправити "леопарди" в бій доти, доки президент не погодиться відправити і Abrams", – продовжив Салліван.

Радник Байдена зазначив, що після цього на користь єдності НАТО та України Байден погодився на довгострокові постачання танків Abrams.

"Хоча Abrams це не те, що Україні зараз потрібно. Ці "леопарди" вирушають зараз, і це приклад того, як Джо Байден гуртує глобальний альянс, щоб дати Україні те, що їй потрібно", – заявив Салліван, зазначивши, що танки Abrams можуть не прибути до України у 2023 році.


Богдан Затула, ZN.ua





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