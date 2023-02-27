Папа Франциск згадав у Прощену неділю війну в Україні

Папа Франциск в останню неділю лютого, Прощену неділю, згадав про те, що вже рік в Україні триває велика війна і закликав строни до перемовин.

«І не забуваймо про трагедію війни в Україні, вже цілий рік проминув у стані війни», – сказав Папа Франциск, інформує пресслужба Ваикану.

24 лютого Папа Римський взяв участь в перегляді фільму "Свобода у вогні: боротьба України за свободу", знятого режисером Євгеном Афініївським

Після показу Святіший Отець привітав деяких героїв фільму і близько 250 глядачів: українських біженців, волонтерів, членів благодійних асоціацій та української громади Риму.

Наприкінці зустрічі Папа Франциск сказав:

«Створивши людину, Бог наказав їй прийняти у володіння землю, вирощувати та прикрашати її. Дух же війни, навпаки, прагне руйнувати, знищувати, не дозволяє рости, губить усіх – чоловіків, жінок, дітей, старих – всіх. Сьогодні річниця цієї війни. Подивимося на Україну, помолимося за неї та відкриємо для скорботи наші серця. Не соромимось співчувати і плакати, бо війна – це руйнація, війна завжди нас применшує. Нехай Господь допоможе нам це усвідомити».