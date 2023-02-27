Російська агресія закінчиться зі звільненням Криму – Зеленський

26 лютого відзначається День спротиву окупації Криму і Севастополя, інформує ZN.ua.

Російська агресія закінчиться зі звільненням Криму – Зеленський
© Скріншот Youtube

Президент Володимир Зеленський у вечірному відеозверненні наголосив на тому, що російська агресія розпочалася в 2014 році із захоплення Криму, і його звільненням Україна покладе край російському терору в Україні та світі.

Президент нагадав, що 26 лютого відзначається День спротиву окупації Криму і Севастополя, і пообіцяв повернути всіх своїх людей з російської неволі і інформаційно доносити до українців на окупованих територіях правду.

"В 2014 році російська агресія розпочалася саме із захоплення Криму, логічно, що звільненням Криму ми поставимо крапку на будь-яких намаганнях Росії ламати життя українцям та всім народам Європи, Азії, на підкорення яких Кремль колись претендував. Міжнародне право переможе саме тут, на землях України, на Донбасі, Приазов'ї, на Херсонщині, і в Криму", - зазначив президент.

Зеленський рзповів, що провів зустріч із редакторами та журналістами, під час якої говорили про посилення інформаційної роботи нашої держави і суспільства. Особливо це стосується тих частин світу, де українська дипломатія довгими десятиліттями з різних причин не була представлена.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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