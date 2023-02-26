Повернувши Крим, ми відновимо мир – Зеленський

Український прапор повернеться до кожного куточка України, заявив президент України Володимир Зеленський у День опору окупації Автономної республіки Крим та міста Севастополь.

«Дев'ять років тому російська агресія почалася з Криму. Повернувши Крим, ми відновимо мир Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України», - написав він у Telegram-каналі, додавши кримськотатарською: «Q?r?m serbest olacaq!», що перекладається як: «Крим буде вільним!»