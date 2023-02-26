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2023-02-26
Повернувши Крим, ми відновимо мир – Зеленський
Сьогодні в Україні відзначають День спротиву окупації Криму, інформує
© Володимир Зеленський / Telegram
Український прапор повернеться до кожного куточка України, заявив президент України Володимир Зеленський у День опору окупації Автономної республіки Крим та міста Севастополь.
«Дев'ять років тому російська агресія почалася з Криму. Повернувши Крим, ми відновимо мир Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України», -
Анастасія Дейна, ZN.ua