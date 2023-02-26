Україна збільшить оборонну смугу на кордоні з Білоруссю та Росією

Оборонну смугу вздовж українського кордону з Росією та Білоруссю збільшать до двох кілометрів. Майже вся ця територія буде замінованою. Про це повідомила Державна прикордонна служба на своєму сайті .

Як відомо, Верховна Рада 24 лютого підтримала проєкт закону 7475 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону".

Документ закладає основу та вдосконалює систему охорони держкордону, вирішує питання виділення земель для облаштування інженерних споруд вздовж лінії кордону. Крім того, внесеними змінами визначили місце прикордонників в загальній системі Сил оборони під час воєнного стану.

Також закон врегулює питання залучення Збройних Сил України, Нацгвардії та Нацполіції до виконання завдань з охорони державного кордону.