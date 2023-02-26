Німеччина передала Україні мостоукладальники та вантажівки

ЗСУ отримають інженерне оснащення.

Україна отримала від Німеччині шість мостоукладальників BIBER, вантажівки Zetros, маскувальні сітки та аптечки. Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

До списку допомоги увійшли 6 мостоукладальників BIBER, 8 вантажівок Zetros, 20 000 аптечок та 10 зимових маскувальних сіток. Окрім цього, було анонсовано передачу 300 000 боєприпасів для ЗСУ Gepard.

Biber – це інженерно-бойова машина, яка несе та розгортає міст на переправі через річки, протитанкові рови та інші перешкоди. Всього для армії Німеччини збудовано 105 таких машин. Також цю техніку експлуатують Австралія, Канада, Нідерланди та Італія.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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