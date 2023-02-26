У США вважають, що Іран постачав до РФ боєприпаси

В адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що у листопаді 2022 року Іран відправив Росії артилерійські та танкові снаряди для їх використання у війні проти України. Про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Politico.

За словами Кірбі, Іран упродовж багатьох місяців підтримує війну РФ проти України, а тепер Москва має намір співпрацювати з Тегераном для отримання більшої кількості військового обладнання.

"Росія пропонувала безпрецедентну співпрацю в галузі оборони, зокрема, щодо ракет, електроніки та протиповітряної оборони", - заявив представник американської адміністрації.

У Білому домі також вважають, що Іран прагне придбати у Росії ударні гелікоптери, радари та навчально-бойові літаки. Йдеться про техніку на мільярди доларів, зазначив Кірбі.