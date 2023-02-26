У США вважають, що Іран постачав до РФ боєприпаси
У Білому домі вважають, що у листопаді Тегеран відправляв Москві снаряди для танків та артилерії. РФ, у свою чергу, може відправити у відповідь бойові літаки, інформує
В адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що у листопаді 2022 року Іран відправив Росії артилерійські та танкові снаряди для їх використання у війні проти України. Про це
За словами Кірбі, Іран упродовж багатьох місяців підтримує війну РФ проти України, а тепер Москва має намір співпрацювати з Тегераном для отримання більшої кількості військового обладнання.
"Росія пропонувала безпрецедентну співпрацю в галузі оборони, зокрема, щодо ракет, електроніки та протиповітряної оборони", - заявив представник американської адміністрації.
У Білому домі також вважають, що Іран прагне придбати у Росії ударні гелікоптери, радари та навчально-бойові літаки. Йдеться про техніку на мільярди доларів, зазначив Кірбі.