Росія ще довго буде нестабільною – Петер Павел

Новообраний президент Чехії вважає, що на зміну Путіну, скоріш за все, може прийти «хтось такого ж штибу», інформує ZN.ua.

Політична ситуація в Росії може мати кілька сценаріїв, але загалом країна ще тривалий час залишатиметься доволі нестабільною і Заходу треба думати, як з цим жити. Про це в інтерв’ю «Суспільному» сказав новообраний президент Чехії Петер Павел.

«Можуть виникнути різноманітні сценарії внутрішньої боротьби за владу у РФ після того, як Путін піде. Можливо, новий лідер буде більш налаштований на відновлення діалогу та співпраці. Або це буде хтось потенційно ще гірший за Путіна. Важко вгадати, однак вважаю, РФ буде нестабільною тривалий час, враховуючи кількість структурних проблем в їх економіці та суспільстві. Тож з такою реальністю доведеться жити. І тому для всіх нас важливо бути готовими до тісної співпраці та мати план, як нам бути з різними варіантами», – сказав Петр Павел.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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