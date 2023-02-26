Шольц закликав Індію підтримати чи хоча б не блокувати зусилля щодо ізоляції РФ – AP

Індія, як і раніше, утримується від публічної критики дій Росії в Україні, інформує ZN.ua.

Шольц закликав Індію підтримати чи хоча б не блокувати зусилля щодо ізоляції РФ – AP
© Міністерство оборони Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 25 лютого провів переговори із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. За інформацією Assocoated Press, він закликав Індію підтримати чи хоча б не блокувати зусилля Заходу щодо ізоляції Росії за її війну проти України.

Моді, у свою чергу, заявив, що Індія хотіла б завершити конфлікт шляхом діалогу та дипломатії. За його словами, країна готова зробити свій внесок "у будь-яку мирну ініціативу". При цьому індійський прем'єр, як і раніше, утримався від публічної критики РФ, оскільки Москва є головним постачальником зброї, нафти та іншої продукції до Індії.

За словами Шольца, війна Росії проти України "порушила фундаментальний принцип, з яким усі згодні - не змінювати кордони шляхом насильства".

Хоча обидва лідери не стали відповідати на запитання ЗМІ після зустрічі, німецький канцлер пізніше сказав німецьким журналістам, що вони з Моді "дуже широко та інтенсивно" обговорювали війну в Україні. Деталі він не озвучив.


Богдан Затула, ZN.ua





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