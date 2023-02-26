На шляху до вступу в НАТО Україні потрібні гарантії безпеки – Зеленський

Поки що Україна говорить про це з ЄС та кількома країнами, інформує ZN.ua.

На шляху до вступу в НАТО Україні потрібні гарантії безпеки – Зеленський
© Офіс президента

На шляху до НАТО Україні потрібні гарантії безпеки, заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції до річниці повномасштабного вторгнення. Він розповів, з якими державами Україна веде перемовини на цю тему.

«Ми хотіли би мати гарантії безпеки на шляху до НАТО. Ми не знаємо, коли Україна буде там. Це залежить сьогодні не від України. Україна продемонструвала свою потужність як на полі бою, так і в соціумі, який максимально підтримує цей геополітичний курс. Що стосується викликів на шляху до Альянсу, ми хочемо мати гарантії безпеки», – заявив Зеленський.

За його словами, про гарантії безпеки Україна говорить з ЄС, Британією та США. Зеленський додав, що «поки що це коло, з ким ми обговорювали це питання».

«Коли це може статися, я не можу вам сказати», – додав президент.





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