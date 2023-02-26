Путін вірить в те, що час працює на нього — Вільям Бернс

У Кремлі впевнені, що зможуть «перемолоти» Україну і що час працює на них, розповів директор ЦРУ Вільям Бернс в ексклюзивному інтерв’ю CBS News.

Три місяці тому президент США Джо Байден відправив Бернса зустрітися з директором Служби зовнішньої розвідки РФ Сєргєєм Наришкіним, щоб застерегти Росію від використання ядерної зброї.

Бернс описав цю зустріч, як «досить сумну».

«З боку Наришкіна було дуже зухвале ставлення. Почуття зухвалості та гордині. Відчуття, я вважаю, яке відображає точку зору Путіна, його віру сьогодні у те, що він може змусити час працювати на себе. Він вірить, що може «перемолоти» українців, що він може виснажити наших європейських союзників, що політична втома врешті-решт візьме гору», — розповів він.