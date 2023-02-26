Зеленський розповів, скільки міст та сіл окупувала Росія

На сьогодні 1877 українських міст та сіл перебувають в окупації, де люди позбавлені елементарних речей. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників заходу, присвяченого солідарності Німеччини з Україною.

За його словами, росіяни намагаються збільшити число окупованих міст і сіл та додати ще мільйони зламаних доль.

«Ми воюємо на українській землі за те, без чого всі ви, друзі, не уявляєте власного життя. Це елементарна безпека. Це свобода та життя за законом. Це людська гідність і право кожної людини й кожної спільноти на повагу до себе. Це щастя жити в родині та можливість мріяти про безпечне й вільне майбутнє для своїх дітей», – заявив Зеленський.