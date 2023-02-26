Повітряні Сили знищили з вересня понад 650 крилатих ракет

Очікують на поставки зенітних ракетних комплексів.

Повітряні Сили знищили з вересня понад 650 крилатих ракет
© Армія Інформ

Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук розповів про те, що з 11 вересня 2023 року знищено понад 650 крилатих ракет окупантів та більше 610 іранських ударних дронів, інформує ZN.ua.

"Ми отримали зенітні ракетні комплекси NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенітні САУ Gepard та інші системи, які ефективно працюють на нашу Перемогу. Лише з 11 вересня 2022 року, знищено понад 650 крилатих ракет окупантів та більше 610 іранських ударних дронів. Наразі чекаємо на отримання зенітних ракетних комплексів Patriot та SAMP/T-MAMBA, — розповів командувач Повітряних Сил в інтерв'ю АрміяInform.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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