Британія допоможе державам, які вже зараз вирішать передати Україні літаки – Сунак

Велика Британія готова допомогти державам, які ухвалять рішення щодо передачі військовим України своїх літаків найближчим часом. Водночас, для самого Лондона питання відправки Києву винищувачів залишається непростим. Про це заявив прем’єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак під час зустрічі з українськими журналістами, пише " Суспільне ".

"Очевидно, що наші літаки відрізняються від тих, до яких звикли ваші пілоти. Тому тренування є настільки важливими. Це перший крок. Але якщо просто зараз з’являться країни, що матимуть можливість надати Україні літаки, ми допоможемо їм це зробити", – наголосив глава британського уряду.