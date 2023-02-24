Зміна президента США у 2024 році не призведе до зменшення підтримки України – Держдеп

У відомстві додали, що в США існує двопартійна підтримка нашої країни, інформує ZN.ua.

Зміна президента США у 2024 році не призведе до зменшення підтримки України – Держдеп
© Еспресо.TV

Радник Державного департаменту Дерек Чоллет заявив, що у разі перемоги на виборах президента США у 2024 році кандидата з іншої партії, це ніяк не вплине на тверду підтримку України. Про це повідомляє Sky News.

Відповідаючи на запитання, що станеться, якщо новий президент буде обраний у 2024 році, Чоллет запевнив, що допомога Україні є одним з небагатьох питань, в яких демократи і республіканці згодні.

"Важливо відзначити, що в США існує двопартійна підтримка нашої допомоги Україні", – зазначив радник Держдепу.

Він підкреслив, що за рік, що минув від початку війни, США надали майже 30 мільярдів доларів на безпекову допомогу, що в шість разів перевищує оборонний бюджет України на 2021 рік.

Чоллет назвав призупинення Росією дії договору про ядерні озброєння "верхом безвідповідальності", але додав, що практичний вплив цього рішення є незрозумілим.

"Це не робить світ безпечнішим і ще раз демонструє намір Путіна спробувати підірвати глобальну стабільність" – додав радник Державного департаменту.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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