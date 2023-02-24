Росія залучає більше військових до війни проти України – Генштаб

Противник продовжує спроби наступу на п’яти напрямках.

Росія залучає більше військових до війни проти України – Генштаб
© ZN.UA

Російські окупаційні війська зосереджують свої головні зусилля на продовженні наступальних дій на п’яти напрямках на сході України, при цьому збільшуючи кількість задіяного особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на куп’янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу", – зазначають українські військові.

При цьому в Генштабі досі не фіксують ознак формування загарбниками наступальних угруповань поблизу північного кордону України – на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках. Ситуація там не зазнає суттєвих змін, хоча агресор далі зберігає присутність своєї армії.


Максим Царук, ZN.ua





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