NYT: Армія Росії розбита, але це її не зупиняє

Експерт RAND впевнена, що російських втрат на війні проти України буде ставати дедалі більше, але Москва все одно не відступить, інформує ZN.ua.

NYT: Армія Росії розбита, але це її не зупиняє
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

В ніч, коли почалося російське вторгнення в Україну, лідери РФ розраховували швидко здобути успіх. Російська армія, яка стала впевненішою після кампаній в Україні і Сирії, а впродовж останнього десятиліття модернізувалася, була готовою застосовувати грубу силу за кордоном. Москва відправила майже 200 тисяч солдатів, ракетні установки і бойову авіацію. Багато хто боявся найгіршого.

Але російська перемога так і не наступила. Натомість армія Росії зазнала приголомшливих невдач. Американські високопосадовці оцінюють російські втрати у більш ніж 100 тисяч солдатів. Крім того, були знищені тисячі одиниць бронетехніки і кілька ескадралій винищувачів і гелікоптерів. Також Росія витратила велику частину своїх високоточних боєприпасів і артилерійських снарядів.

«Будь-яка витонченість чи оперативне мистецтво у доктрині поступилися місцем грубій силі і повторюваним атакам. В армії Росії важко впізнати ту, якою вона була рік тому. Але це не зупиняє її», - пише в статті для New York Times старший політичний дослідник аналітичного центру RAND Corporation Дара Массікот, яка в минулому обіймала посаду аналітика з питань російських військових можливостей в Департаменті оборони США.


Лесь Димань, ZN.ua





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