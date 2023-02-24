NYT: Армія Росії розбита, але це її не зупиняє

В ніч, коли почалося російське вторгнення в Україну, лідери РФ розраховували швидко здобути успіх. Російська армія, яка стала впевненішою після кампаній в Україні і Сирії, а впродовж останнього десятиліття модернізувалася, була готовою застосовувати грубу силу за кордоном. Москва відправила майже 200 тисяч солдатів, ракетні установки і бойову авіацію. Багато хто боявся найгіршого.

Але російська перемога так і не наступила. Натомість армія Росії зазнала приголомшливих невдач. Американські високопосадовці оцінюють російські втрати у більш ніж 100 тисяч солдатів. Крім того, були знищені тисячі одиниць бронетехніки і кілька ескадралій винищувачів і гелікоптерів. Також Росія витратила велику частину своїх високоточних боєприпасів і артилерійських снарядів.