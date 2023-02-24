Уряд Швейцарії звернувся до парламенту із пропозицією ухвалити новий пакет гумдопомоги для України

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що країна планує відправити в Україну новий пакет гуманітарної допомоги. Він також додав, що допомога також надійде у Молдову, а загальна сума підтримки обом країнам становитиме понад 143 мільйони доларів. Про це повідомляє The Guardian.

Очільник МЗС зазначив, що уряд закликав парламент схвалити передачу нової гуманітарної допомоги.

У відомстві підкреслили, що подальша підтримка необхідна для покращення "важкого становища" людей в Україні, де 40% населення залежить від допомоги.

"У гуманітарному плані, дипломатично та з урахуванням відновлення, ми можемо підтримати Україну", – сказав Кассіс.

Згідно з ініціативою Швейцарії, більшість коштів - 116 млн доларів - буде спрямована на потреби Україні, а для Молдови планується передбачити понад 26 млн доларів.

Кошти хочуть направити на укриття для шкіл, ремонт лікарень та енергетичної інфраструктури та невеликі кредити малому сільськогосподарському бізнесу. Серед проектів, які можуть бути підтримані, – знешкодження мін, психологічна та соціальна допомога населенню.