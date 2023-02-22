Росія вбила щонайменше 8 тисяч цивільних українців — ООН
Очікувано, що реальне число загиблих мирних громадян насправді є в рази більшим, проте війна все ще триває, тож підрахувати їх зараз неможливо, інформує
Управління верховного комісара ООН з прав людини опублікувало звіт, в якому сказано, що РФ в Україні вбила вже понад 8 тисяч цивільних громадян. Також там заявили про поранення 10 тисяч людей.
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В ООН зазначають, що реальні цифри в рази вищі. Та наразі отримати їх майже неможливо через сукупність факторів.
"Багато повідомлень про жертви серед цивільного населення все ще очікують підтвердження в інших окупованих районах України, зокрема в таких містах як Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська область)", - зазначили в ООН.
Причиною найбільшої кількості смертей та поранень є вибухова зброя з великою зоною ураження: важка артилерія, РСЗВ та ракетні та авіаудари.