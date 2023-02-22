Іран запровадив санкції проти ЄС та Великої Британії

Під санкції потрапили кілька військових компаній, а також політики з різних європейських країн, інформує ZN.ua.

Іран запровадив санкції проти ЄС та Великої Британії
© Економічна правда

Іран запровадив санкції проти 36 фізичних та юридичних осіб з ЄС та Великої Британії у відповідь на аналогічні заходи проти Тегерана у зв'язку з його агресивною реакцією на протести. Про це повідомляє Barron's.

Тегеран вніс ці імена до свого «санкційного списку за підтримку тероризму і терористичних груп», а також за «втручання у внутрішні справи, розпалювання насильства і заворушень», йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Ірану.

Під санкції потрапили кілька військових компаній, а також міністри і депутати з різних європейських країн, як на національному рівні, так і в Європейському парламенті.

Серед них, зокрема, міністр Франції з питань рівності та різноманітності Ізабель Роме, а також політики Фредерік Різ з Бельгії та Рената Альт з Німеччини.

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що санкції включають блокування рахунків і транзакцій в іранських банках, а також заборону на видачу віз і в'їзд до країни.

Раніше ЄС оголосив про заморожування активів і заборону на видачу віз міністрам освіти і культури Ірану в рамках п'ятого раунду санкцій, спрямованих проти 32 фізичних і двох юридичних осіб з початку загальнонаціональних протестів в країні.

В Ірані у вересні минулого року спалахнули протести після смерті під вартою 22-річної Махси Аміні після її арешту за нібито порушення правил носіння жіночого одягу. Минулого місяця Тегеран запровадив санкції проти 34 фізичних та юридичних осіб з ЄС та Великої Британії у відповідь на аналогічні заходи з їхнього боку.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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