Буданов назвав три найбільші перемоги та поразки у війні
Начальник ГУР каже, що більшість провалів вдалось виправити, інформує
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає одною із ключових поразок України в протистоянні з Росією допущену в 2014 році окупацію частини Донецької та Луганської областей та півострова Крим.
В
«Ось три найбільші наші поразки, але вони всі виправлені», - сказав він.
Що стосується найголовніших перемог, то ними Буданов вважає відкидання ворога з Київського напрямку, контрнаступ на Харківському напрямку та повернення контролю над Херсоном.
Відповідаючи на запитання, чи варто Україні просуватись далі в разі виходу на власні кордони, він відповів, що це питання не до нього. Головним завданням він бачить створення зони безпеки навколо українського кордону. Зокрема оптимальним, на думку Буданова, є встановлення 40-кілометрової зони вздовж кордону з РФ для можливості контролювати ситуацію.