Буданов назвав три найбільші перемоги та поразки у війні

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає одною із ключових поразок України в протистоянні з Росією допущену в 2014 році окупацію частини Донецької та Луганської областей та півострова Крим.

В інтерв’ю Forbes начальник розвідки заявив, що на його суб’єктивну думку, головними поразками України є поразка та втрата Сєвєродонецька, прорив ворогом лінії фронту в районі Волновахи та стратегічно окупація українських територій у 2014 році.

«Ось три найбільші наші поразки, але вони всі виправлені», - сказав він.

Що стосується найголовніших перемог, то ними Буданов вважає відкидання ворога з Київського напрямку, контрнаступ на Харківському напрямку та повернення контролю над Херсоном.