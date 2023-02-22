Буданов назвав три найбільші перемоги та поразки у війні

Начальник ГУР каже, що більшість провалів вдалось виправити, інформує ZN.ua.

Буданов назвав три найбільші перемоги та поразки у війні
© ГУР МО України

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає одною із ключових поразок України в протистоянні з Росією допущену в 2014 році окупацію частини Донецької та Луганської областей та півострова Крим.

В інтерв’ю Forbes начальник розвідки заявив, що на його суб’єктивну думку, головними поразками України є поразка та втрата Сєвєродонецька, прорив ворогом лінії фронту в районі Волновахи та стратегічно окупація українських територій у 2014 році.

«Ось три найбільші наші поразки, але вони всі виправлені», - сказав він.

Що стосується найголовніших перемог, то ними Буданов вважає відкидання ворога з Київського напрямку, контрнаступ на Харківському напрямку та повернення контролю над Херсоном.

Відповідаючи на запитання, чи варто Україні просуватись далі в разі виходу на власні кордони, він відповів, що це питання не до нього. Головним завданням він бачить створення зони безпеки навколо українського кордону. Зокрема оптимальним, на думку Буданова, є встановлення 40-кілометрової зони вздовж кордону з РФ для можливості контролювати ситуацію.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"
Зараз не час для діалогу з Росією – МакронЗараз не час для діалогу з Росією – Макрон
Німецькі Leopard та Marder приїдуть в Україну в березні – БундесверНімецькі Leopard та Marder приїдуть в Україну в березні – Бундесвер
Мінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у МаріуполіМінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у Маріуполі
Відправили на фронт без підготовки: скандал гримить через загибель українцяВідправили на фронт без підготовки: скандал гримить через загибель українця
Блок рекламы


Похожие новости
Папа Франциск закликав до припинення вогню, мовляв, "перемога у війні на руїнах не буде справжньою". Та Київ неодноразово попереджав, що не піде на цеПапа Франциск закликав до припинення вогню, мовляв, "перемога у війні на руїнах не буде справжньою". Та Київ неодноразово попереджав, що не піде на це
Без перемоги України НАТО не зможе запобігти планам Росії поглинути Білорусь – ISWБез перемоги України НАТО не зможе запобігти планам Росії поглинути Білорусь – ISW
Гроші роблять чудеса — Буданов про диверсії в РФ та роботу розвідкиГроші роблять чудеса — Буданов про диверсії в РФ та роботу розвідки
У МЗС РФ викликали посла США. Росіяни висловили претензії через допомогу Штатів Україні у війніУ МЗС РФ викликали посла США. Росіяни висловили претензії через допомогу Штатів Україні у війні
У Повітряних силах розповіли, яка зброя потрібна Україні для перемоги над РФУ Повітряних силах розповіли, яка зброя потрібна Україні для перемоги над РФ
Реальні втрати РФ на війні можуть бути вищими, ніж в офіційних джерелах: пояснення ЗСУРеальні втрати РФ на війні можуть бути вищими, ніж в офіційних джерелах: пояснення ЗСУ
США розглядають надання Україні зброї не лише для перемоги, але й для стримуванняСША розглядають надання Україні зброї не лише для перемоги, але й для стримування
Маємо зробити все, щоб весною справді відчути рух до перемоги – ЗеленськийМаємо зробити все, щоб весною справді відчути рух до перемоги – Зеленський
Генерал Ходжес назвав умову, за якої Україна може здобути повну перемогу цього рокуГенерал Ходжес назвав умову, за якої Україна може здобути повну перемогу цього року
The Economist: Британський генерал вказав, від чого буде залежати перемога України у війніThe Economist: Британський генерал вказав, від чого буде залежати перемога України у війні
Последние новости
Подгружаем последние новости