Папа Франциск закликав до припинення вогню, мовляв, "перемога у війні на руїнах не буде справжньою". Та Київ неодноразово попереджав, що не піде на це

Напередодні річниці повномасштабного вторгнення Папа Римський Франциск виступив з заявою, в якій закликав Україну та Росію припинити вогонь та почати перемовини, хоча на Заході усі вже зрозуміли, що Москва не налаштована зараз говорити про реальний мир.

"Дорогі браття й сестри, післязавтра, 24 лютого, сповниться рік від вторгнення в Україну (Росії - ред.), рік від початку цієї абсурдної та жорстокої війни, сумна річниця. Кількість загиблих, поранених, біженців, внутрішньо переміщених, знищень, розмір економічних і соціальних збитків говорить сам за себе, - зазначає Папа, слова якого цитує Vatican news . - Чи зможе Господь простити стільки злочинів і стільки насильства? Він – Бог миру. Залишаймося близькими з мученицьким українським народом, страждання якого тривають, і запитуймо: чи було зроблено все можливе, щоби зупинити війну?".

Понтифік звернувся "до тих, хто має владу над країнами", закликавши покласти край війні шляхом припинення вогню та початку мирних перемовин.

"Побудована на руїнах перемога ніколи не буде справжньою", - підкреслив Папа.