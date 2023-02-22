На Херсонщині росіяни погрожують депортацією усім, хто не отримав російський паспорт – Генштаб

Окупанти продовжують примусову паспортизацію українців, інформує ZN.ua.

На Херсонщині росіяни погрожують депортацією усім, хто не отримав російський паспорт – Генштаб
© НТВ

Росіяни на окупованих територіях України посилюють заходи із примусової паспортизації населення, вдаючись до тиску, маніпуляцій і погроз. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

«На тимчасово захопленій частині Херсонської області противник продовжує насильницьку паспортизацію населення. Російські окупаційні війська, разом з поліцією, посилили перевірки на блокпостах і погрожують виселенням з початку березня всім громадянам, які не отримають російський паспорт», – йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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