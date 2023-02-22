У Харківській області чоловік підірвався на міні "Пелюстка"

В Ізюмі Харківської області у середу, 22 лютого, 55-річний чоловік підірвався на міні "Пелюстка", заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"Госпіталізований з вибуховим пораненням. Наразі медики надають йому медичну допомогу. Чоловік - працівник лісового господарства", - наголосив глава ОВА.

Синєгубов зазначив, що мінна небезпека в Харківській області залишається дуже високою. Він закликав жителів бути максимально обережними.

"У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію", - додав Синєгубов.