У Харківській області чоловік підірвався на міні "Пелюстка"

Постраждалого госпіталізували.

У Харківській області чоловік підірвався на міні
© Википедия

В Ізюмі Харківської області у середу, 22 лютого, 55-річний чоловік підірвався на міні "Пелюстка", заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"Госпіталізований з вибуховим пораненням. Наразі медики надають йому медичну допомогу. Чоловік - працівник лісового господарства", - наголосив глава ОВА.

Синєгубов зазначив, що мінна небезпека в Харківській області залишається дуже високою. Він закликав жителів бути максимально обережними.

"У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію", - додав Синєгубов.


Анна Конюченко, ZN.ua





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