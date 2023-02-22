У Маріуполі пролунала серія потужних вибухів

Увечері, 21 лютого, у тимчасово окупованому Маріуполі чути потужні вибухи, від яких у житлах людей здригаються вікна. Поки що є інформація про 11 вибухів, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Маріупольська міська рада та місцеві жителі у соціальних мережах.

Повідомляється, що перший вибух пролунав о 22:33. Попередньо є інформація про два попадання – в районі АС-2 (Центральний район) та зупинки Стан-3000 (Кальміуський район). Ймовірно у місцях скупчення ворожої сили.

Також повідомляється про проблеми зі світлом та зв'язком у Центральному та Лівобережному районах.

Місцеві жителі розповіли про те, що від сильних вибухів у будинках сильно тремтіли вікна, а в машинах спрацювали сигналізації.

Крім того, в мережі повідомляють про ракетні удари в інших тимчасово окупованих містах Донбасу, але офіційного підтвердження поки що немає.