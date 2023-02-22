Зеленський може відвідати саміт НАТО у Вільнюсі — посол Бешта

Наразі офіційний Київ очікує на запрошення.

Зеленський може відвідати саміт НАТО у Вільнюсі — посол Бешта
© Володимир Зеленський/Facebook

Посол України в Литві Петро Бешта розповів, що президент Володимир Зеленський планує особисто відвідати саміт НАТО у Вільнюсі, який запланований на липень. Про це дипломат розповів під час інтерв'ю BNS.

"Ми це плануємо. Перше, що нам потрібно - це запрошення, тому що Україна не є членом НАТО. Ми сподіваємося отримати його і сподіваємося на кардинальну зміну ситуації, пов'язану з війною в Україні", - сказав дипломат.

Він зазначив, що усі поїздки, які Зеленський здійснив, починаючи з кінця 2022 року - у США, Велику Британію, Францію та Брюссель, - були винятком, адже президент повинен залишатися у столиці.

"Ми очікуємо дуже чіткого формулювання на зустрічі у Вільнюсі, що, як тільки закінчиться війна, Україна стане членом НАТО", - сказав Бешта.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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